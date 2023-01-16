الوطني رئيس الجمهورية يستقبل عبد اللاي ديوب والعقيد الركن إسماعيل واق بقلم النهار أونلاين نشر في 16 جانفي 2023 - 16:28 شارك غرِّد أرسل 101 0 رئيس الجمهورية يستقبل عبد اللاي ديوب والعقيد الركن إسماعيل واق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JCuJd اقرأ أيضا بريد الجزائر يُطلق مسابقة لإنجاز تصاميم الطوابع البريدية الوطني 29 ديسمبر الحج والعمرة.. انطلاق عملية التسجيل وسحب دفتر الشروط الوطني 31 ديسمبر تحديد تاريخ 19 جانفي للنطق بالحكم في قضية شكيب خليل الوطني 11 جانفي في أوّل ظهور لها.. الأستاذة "ريحانة" تكشف عن حالتها الصحية الوطني 12 جانفي المتهم جزائري أو ليبي.. فرنسا تكشف تفاصيل جديدة حول منفذ هجوم باريس الوطني 12 جانفي ستدخل حيز الخدمة قريبا.. شاهد التحفة المعمارية محطة القطار الجديدة بعين وسارة الوطني 03 جانفي إلغاء 7 رحلات بحرية وتأجيل أخرى بسبب الأحوال الجوية الوطني 16 جانفي إدماج 41 ألف أستاذ في رتبة مربي متخصص الوطني 02 جانفي تأجيل محاكمة 10 وزراء سابقين على رأسهم أويحيى وسلال إلى الأسبوع المقبل الوطني 03 جانفي ملف السيارات.. هذه أوّل علامة تتحصل على رخصة مؤقتة للإستيراد الوطني 10 جانفي