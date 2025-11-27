الوطني رئيس الجمهورية يستقبل عميد جامع الجزائر بقلم أمينة داودي نشر في 27 نوفمبر 2025 - 13:14 شارك غرِّد أرسل 393 0 إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عميد جامع الجزائر محمد المأمون القاسمي الحسني. رابط دائم : https://nhar.tv/ANIST اقرأ أيضا وزير الصحة: وضع برنامج لمكافحة تفشي المخدرات في المدارس الوطني 24 نوفمبر ليلة مشتعلة عبر عدة ولايات.. الحماية المدنية تسابق الزمن لإخماد 17 حريقًا الوطني 13 نوفمبر وزير العدل يشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة الوطني 09 نوفمبر رئيس الصومال يزور وحدة إنتاج تابعة لصيدال بالعاصمة الوطني 12 نوفمبر الإعلان عن نتائج دراسة ومعالجة طعون مُكتتبي عدل 3 الوطني 24 نوفمبر وزير الفلاحة: الجزائر تتوفر على فرص استثمار واعدة في الصيد البحري الوطني 06 نوفمبر وزير الصناعة في زيارة عمل إلى أدرار الوطني 10 نوفمبر الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيره النيجري الوطني 13 نوفمبر رئيس بولونيا يهنئ الرئيس تبون بذكرى أول نوفمبر الوطني 09 نوفمبر تعزيز قدرات جاست إيمو للتدخل في أحياء عدل الوطني 12 نوفمبر