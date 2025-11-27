إعــــلانات
رئيس الجمهورية يستقبل عميد جامع الجزائر

بقلم أمينة داودي
إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عميد جامع الجزائر محمد المأمون القاسمي الحسني.

رابط دائم : https://nhar.tv/ANIST
