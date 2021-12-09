رئيس الجمهورية يستقبل عميد مسجد باريس

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان. الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر.

و قد جرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

وقد حل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل إلى الجزائر وتقييم للعلاقات الثنائية.

ومنذ تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أججت العلاقات بين البلدين، يحاول وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان. إعادة الحوار.

وفي مقابلة مع صحيفة لوموند اليومية، قال لودريان إن فرنسا تريد علاقة “واثقة” و “شراكة طموحة” مع الجزائر. تتعدى “الجروح” التذكارية التي يمكن أن تطفو “في بعض الأحيان”.

وردا على سؤال نائبة ورئيسة مجموعة الصداقة الجزائرية الفرنسية في الجمعية الوطنية الفرنسية، فضيلة الخطابي. أكد أن “الجهود تبذل لاستعادة شروط العلاقات السلمية مع الجزائر”.

وقال “نريد العمل بجدية في ظل الاحترام المتبادل والاحترام المتبادل لسيادة كل دولة وعلى هذا الأساس نعتزم مواصلة عملنا”.

وقال “نأسف لعدد من حالات سوء التفاهم الأخيرة لأن هذا الوضع لا يتوافق مع الأهمية التي نوليها للعلاقات بين بلدينا”.

كما قال جان إيف لودريان “يجب أن نتحدث عن هذه المشاكل، ونشاركها ونعمل معًا للتغلب عليها”.

​​وتابع “فرنسا لديها بالفعل طموح قوي في هذا المجال”. العلاقة بين البلدين والشعبين”.

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