رئيس الجمهورية يستقبل فايز السراج

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا، فايز السراج.

وقد حل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، اليوم السبت، بالجزائر .

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، تدوم زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية يوما واحدا.

وكان في استقبال السراج بمطار هواري بومدين، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، رفقة وزير الخارجية صبري بوقادوم ووزير الداخلية كمال بلجود.

وتدخل هذه الزيارة في إطار الجهود المكثفة المتواصلة التي تبذلها الجزائر من أجل استئناف الحوار بين الأشقاء الليبيين لإيجاد حلّ سياسي للأزمة الليبية يكون قائما على احترام إرادة الشعب الشقيق وضمان وحدته الترابية وسيادته الوطنية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.