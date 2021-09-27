رئيس الجمهورية يستقبل قائد “الأفريكوم” وهذا ما تطرقا إليه

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد شرع قائد قيادة “أفريكوم” في زيارة إلى الجزائر على رأس وفد هام.

وبحث الرئيس تبون مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند فرص دفع علاقات التعاون في مختلف المجالات

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة وخاصة الجانب الأمني في الساحل. وسبل تعزيز قدرات دول المنطقة في مكافحة الإرهاب.

وحضر اللقاء كل من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية.