رئيس الجمهورية يستقبل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. اليوم الأربعاء، الفريق أول مايكل لانغلي قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، والوفد المرافق له.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر اللقاء الفريق أول السعيد شنقريحة، بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية. بومدين بن عتو، مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع.

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