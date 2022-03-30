رئيس الجمهورية يستقبل كاتب الدولة الأمريكي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، كاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكن.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، نقلته الإذاعة الجزائرية، فقد جرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

بالإضافة إلى حضور، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني. وزيرة البيئة، سامية موالفي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

هذا واستقبل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، نظيره الأمركي كاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي شرع في زيارة إلى الجزائر.

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كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يحل بالجزائر

هذا وحل، اليوم الأربعاء، كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في الجزائر. وعقد بلينكن اجتماعا مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية رمضان لعمامرة لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين. في حين، سيتم مناقشة التعاون التجاري، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وسيفتتح الوزير رسمياً جناح الولايات المتحدة بصفتها ضيف الشرف في معرض الجزائر التجاري الدولي. أكبر معرض تجاري من نوعه في إفريقيا. كما سيلتقي بممثلي الأعمال الأمريكية في الجزائر لمناقشة تعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والجزائر.

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