رئيس الجمهورية يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأوغندي

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون محمد أحمد كيسولي، كبير مستشاري الرئيس الأوغندي. المكلف بشؤون الشرق الأوسط والوفد المرافق له.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر اللقاء بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. بالإضافة كذلك إلى محمد حسوني مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية. بالإضافة كذلك إلى يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف و مبروك زيد الخير رئيس المجلس الإسلامي الأعلى.

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