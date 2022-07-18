رئيس الجمهورية يستقبل ماريو دراغي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، بمقر رئاسة الجمهورية.

وقبل ذلك وضع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، اليوم الاثنين، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بمقام الشهيد في الجزائر العاصمة.

وقد حل اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الايطالي بالجزائر. للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة العليا، مناصفة مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن.

وكان في استقبال ماريو دراغي بأرضية مطار هواري بومدين، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ووزراء الطاقم الحكومي.

كما سيتم استقبال رئيس الحكومة الإيطالي، من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وستجرى محادثات بين الوزراء الإيطاليين الأعضاء في الوفد الرسمي ونظرائهم الجزائريين.

وتشمل الزيارة التي تستغرق يومًا، سلسلة من التعيينات الرسمية. بما في ذلك المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس الوزراء الإيطالي ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ورافق دراجي في زيارته وزراء الخارجية والداخلية والعدل والتحول البيئي والبنية التحتية المستدامة والتنقل وتكافؤ الفرص والأسرة. وهم على التوالي لويجي دي مايو ولوسيانا لامورجيز ومارتا كارتابيا وروبرتو سينجولاني وإنريكو جيوفانيني وإيلينا بونيتي.

وبعدها سيلتقي دراجي برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وفي الوقت نفسه، ستجرى محادثات بين الوزراء الإيطاليين الأعضاء في الوفد الرسمي ونظرائهم الجزائريين.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الكاملة للقمة الحكومية الإيطالية الجزائرية الرابعة في عند منتصف نهار غد الاثنين. يليها حفل اعتماد الإعلانات الختامية للقمة وتوقيع الاتفاقيات.

بعد ذلك سيتم إصدار بيان مشترك عن مخرجات القمة. وفي نهاية التصريحات للصحافة ، يشارك الوفد الإيطالي برئاسة دراجي في مأدبة غداء برئاسة الجمهورية.

وبعد الظهر، حوالي الساعة الثالثة والنصف مساءا. سيتم افتتاح المنتدى الاقتصادي في المركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.