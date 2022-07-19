“رئيس الجمهورية يستقبل مدراء شركات “اوكسيدنتال بيتروليوم” و”ايني كلاوديو ديسكالزي” و”توتال

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم مدراء 3 شركات بترولية. ويتعلق الامر بكل من اوكسيدنتال بيتروليوم وشركة ايني كلاوديو ديسكالزي بالإضافة إلى شركة توتال.

وحسب مااعلنه التلفزيون العمومي فقد إستقبل الرئيس تبون الرئيسة المديرة العامة لشركة اوكسيدنتال بيتروليوم. وأيضا قبل الرئيس تبون اليوم المدير العام لشركة ايني كلاوديو ديسكالزي.

كما استقبل رئيس الجمهورية نائب رئيس الاستغلال والانتاج في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لشركة توتال.

وحضر اللقاء كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورة عبد العزيز خلف وكذا وزير الطاقة محمد عرقاب. بالإضافة إلى الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك توفيق حكار.