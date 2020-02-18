رئيس الجمهورية يستقبل مسؤولا في صندوق النقد الدولي

إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، جهاد أزعور، مدير قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط لصندوق النقد الدولي.

وحسب ما نقل التلفزيون العمومي، فإنّ رئيس الجمهورية، إستقبل مدير قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط لصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور.

وحسب ذات المصدر، فإنّ اللّقاء الذي جمع الجانبان تطرق إلى كيفية تطوير سبل التعاون في مجال الحوكمة الإقتصادية، لاسيّما منها تطوير وعصرنة الإدارات الجبائية والجمركية التابعة لوزارة المالية.

وأوضح ذات المصدر، أنّ أزعور أبدى إرتياحه لما لمسه من طرف الرئيس تبون من إرادة ورغبة قوية بمحاربة الفساد والتبذير، وبناء إقتصاد عصري.

للإشارة، حلّ وفد من صندوق النّقد الدولي يقوده المدير التنفيذي للصندوق مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، بالجزائر، أين حظي صباحًا بإستقبالٍ من الوزير الأول عبد العزيز جراد.