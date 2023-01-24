رئيس الجمهورية يستقبل مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بالمنظمات الدولية

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بالمنظمات الدولية ميشيل سيسون.

والتي تقوم بزيارة عمل الى الجزائر، حيث تم استقبالها قبل أيام من طرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.حيث تركزت المحادثات بهذه المناسبة حول العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما ناقش الطرفان عددا من المسائل المتعلقة بالمستجدات الاقليمية والدولية فضلا عن جوانب مختلفة ذات الصلة بالدبلوماسية متعددة الاطراف.