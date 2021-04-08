رئيس الجمهورية يستقبل ممثلين عن المجتمع المدني

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية، ممثلين عن المجتمع المدني.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، يتعلق الأمر ممثلو جمعيات ذات منفعة عامة، وهم

عبد الرحمان حمزاوي، القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية.

حسين خليد، رئيس الجمعية الجزائرية لمحو الأمية “إقرأ”.

وكذا ممثلو جمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة:

حيدر بولبنان، رئيس الاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين.

محمد علال، رئيس الفدرالية الوطنية للصم الجزائريين.

وممثلو جمعيات حماية المستهلك:

مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه.

السيد محفوظ حرزلي، رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، والأمين العام للاتحاد العربي لحماية المستهلك، وعضو المنظمة الدولية والمكتب الإفريقي لحماية المستهلك.

وحضر اللقاء مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان.

ويدخل هذا في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس تبون مع ممثلي المجتمع المدني.