قناة النهار رئيس الجمهورية يستقبل “ميخائيل بوغدانوف” بقلم قناة النهار نشر في 19 ديسمبر 2024 - 14:49 رئاسة شارك غرِّد أرسل 27 0 رئيس الجمهورية يستقبل “ميخائيل بوغدانوف” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4kXdc اقرأ أيضا فلاح يشتكي لوالي أدرار التهميش والتقصير الذي يتعرض له من طرف المقاولين قناة النهار 08 ديسمبر والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ.."ماعندناش لي يبوسو اليدين" قناة النهار 18 ديسمبر طالع هابط : سكان حي الدشرية بالشلف يغرقون في مياه الصرف الصحي بسبب إنسداد البالوعات قناة النهار 05 ديسمبر طالع هابط : أعمدة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في خنشلة لكن لا تشتغل في الليل .. مخك يحبس قناة النهار 05 ديسمبر والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ.."ماعندناش لي يبوسو اليدين" قناة النهار 18 ديسمبر سوق أهراس : تفاصيل العثور على رضيعة حديثة الولادة ! قناة النهار 08 ديسمبر طالع هابط : النوي يقصف السلطات المحلية بأم البواقي بسبب المستشفى اللغز بعين كرشة قناة النهار 05 ديسمبر مرضى القصور الكلوي..معاناة طويلة من أجل العلاج قناة النهار 01 ديسمبر حملات تحسيسية لتخفيض سعر كوب القهوة..استجابة واسعة من المقاهي قناة النهار 18 ديسمبر نقل : سيناريو الرشق بالحجارة على القطارات يتواصل .. إلى متى قناة النهار 08 ديسمبر