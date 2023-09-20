رئيس الجمهورية يستقبل نائبة رئيس أوغندا بنيويورك

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء، نائبة رئيس جمهورية أوغندا جيسيكا روز ألوبو، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

هذا ويتواجد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في أشغال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتأتي زيارة الرئيس تبون في إطار مشاركته بأشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. والتي إنطلقت أمس الثلاثاء.