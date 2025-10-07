رئيس الجمهورية يستقبل نائبة رئيس الوزراء لجمهورية سلوفينيا

إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفينيا، تانيا فايون، والوفد المرافق لها.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، حضر اللقاء بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية. وأحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. وعمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، وسفيرة الجزائر، بسلوفينيا، صبرينة باي.