رئيس الجمهورية يستقبل نائب الوزير الأول لمجلس شؤون الدولة الصيني 

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم نائب الوزير الأول لمجلس شؤون الدولة لجمهورية الصين الشعبية ليو غيوزهونغ.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية إستقبل الرئيس تبون اليوم نائب الوزير الأول لمجلس شؤون الدولة لجمهورية الصين الشعبية ليو غيوزهونغ

وحضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وكذا طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة.

كما حضر لوناس مقرمان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.