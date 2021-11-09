رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، رفقة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي.

ويقوم كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول محمد الحداد بزيارة عمل للجزائر، تدوم يومين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عديد المجالات.

كما تبادل الأطراف، وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية، ذات الاهتمام المشترك.

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