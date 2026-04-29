رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية البولندي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، حضر اللقاء إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، ووزير الخارجية أحمد عطاف.

كما حضره أيضا عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، ومحمد صلاح الدين بلعيد سفير الجزائر لدى بولندا.