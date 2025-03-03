رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ظهيرة اليوم الإثنين، أنطونيو تاجاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية إيطاليا، والوفد المرافق له.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، حضر اللقاء بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية. أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. وتوفيق جوامع المدير العام لأوروبا بوزارة الخارجية، و محمد خليفي سفير الجزائر بروما.

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