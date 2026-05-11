رئيس الجمهورية يستقبل نظيره الأنغولي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو الذي يؤدي زيارة دولة إلى الجزائر.

وعقب الاستقبال صافح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوفد المرافق لرئيس جمهورية أنغولا.

وجرت مراسم استقبال الرئيس الأنغولي على وقع 21 طلقة مدفعية والاستماع للنشيدين الوطنيين. تلتها استعراض تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت له التحية الشرفية.

كما صافح ضيف الجزائر كبار المسؤولين في الدولة الذين كانوا في استقباله بمطار الجزائر الدولي.

