الوطني

بقلم أسماء.ع
رئيس الجمهورية يستقبل نظيره البيلاروسي
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. الذي يؤدي زيارة رسمية إلى الجزائر.

