الوطني رئيس الجمهورية يستقبل نظيره البيلاروسي بقلم أسماء.ع نشر في 03 ديسمبر 2025 - 12:08 استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. الذي يؤدي زيارة رسمية إلى الجزائر.