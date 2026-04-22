رئيس الجمهورية يستقبل نظيره التشادي

حلّ اليوم الأربعاء رئيس جمهورية التشاد محمد إدريس ديبي بالجزائر في زياردة دولة.

وإستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية التشاد محمد إدريس ديبي إتنو بمطار هواري بومدين الدولي.

الرئيسان استمعا إلى النشيدين الوطنيين قبل استعراض تشكيلات من الجيش الوطني الشعبي، التي أدت لهما التحية الشرفية.

من جهته صافح الرئيس تبون أعضاء الوفد الرفيع المرافق للرئيس التشادي. كما صافح ضيف الجزائر كبار المسؤولين في الدولة الذين كانوا في استقباله.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور