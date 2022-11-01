بالفيديو.. رئيس الجمهورية يستقبل نظيره المصري السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر الشقيقة للمشاركة في القمة العربية الـ31 التي تحتضنها يومي الثلاثاء والأربعاء. وكان في استقبال السيسي، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مطار هواري بومدين الدولي.

كما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة السيسي في القمة تأتي حرصا من مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون. و”الأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة”.

وأضاف المتحدث حسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، أن “قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة”. “بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية”. “خاصةً في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي”. لاسيما “نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية”. و”ما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية”.

و”سيتضمن برنامج الرئيس السيسي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب”. من أجل “التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وقال السفير المستشار بوزارة الشؤون الخارجية، صالح بوشة، إن “ما تحقق منذ إنطلاق أشغال القمة يعتبر مكسب ونتيجة جهد دبلوماسي على أعلى مستوى”. خاصة و”أن القمم العربية لم تنعقد منذ ثلاث سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا وبسبب أيضا ما يعيشه العالم العربي من أزمات”.

كما أشار، بوشة في تصريح للإذاعة الأولى، أن “الجامعة العربية أثنت على النجاح المحقق في ضبط جدول أعمال هذه القمة”. “بحضور عدة فواعل دولية وعربية”. مشيرا إلى أن “نتائج أعمال هذه القمة ستقاس بمدى تنفيذها”.