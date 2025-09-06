رئيس الجمهورية يستقبل نظيره الموزمبيقي

خص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، رئيس جمهورية الموزمبيق، دانيال فرانسيسكو شابو، باستقبال رسمي، برئاسة الجمهورية.

واستمع رئيس الجمهورية رفقة نظيره الموزمبيقي إلى النشيدين الوطنيين قبل أداء تحية العلم الوطني.

كما استعرض الرئيسان تشكيلات من الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية. وأخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية رفقة الرئيس الموزمبيقي أمام ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

