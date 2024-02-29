رئيس الجمهورية يستقبل نظيره الموزمبيقي

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس، رئيس جمهورية الموزمبيق فيليب خاسينتو نيوسي بمقر رئاسة الجمهورية.

كما استمع رئيسا البلدين إلى النشيدين الوطنيين.

وحلّ مساء أمس الأربعاء، رئيس جمهورية موزمبيق فيليب خاسينتو نيوسي في زيارة صداقة وعمل، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول نذير العرباوي.

ترحم رئيس جمهورية الموزمبيق فيليب خاسينتو، اليوم الخميس، بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، على أرواح شهداء الثورة التحريرية المظفرة.

وكان الرئيس الموزمبيقي، مرفوقا بوزير المجاهدين وذوي الحقوق، حيث ألقى أيضا إطلالة على خليج العاصمة من على شرفة مقام الشهيد. كما زار رئيس الموزمبيق المتحف الوطني للمجاهد.

و تأتي هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تعزيز وتمتين روابط الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع الجزائر وموزمبيق. عشية مشاركة فيليب خاسينتو نيوسي في أشغال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي ستحتضنها الجزائر هذا الأسبوع.