رئيس الجمهورية يستقبل نظيره النيجري

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رئيس جمهورية النيجر عبد الرحمن تياني بمطار الجزائر الدولي.

الزيارة تأتي بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث يقوم الفريق عبد الرحمن تياني، رئيس جمهورية النيجر، رئيس الدولة، بزيارة أخوة وعمل إلى الجزائر على رأس وفد هام، يومي 15 و16 فيفري الجاري.

ترمي هذه الزيارة إلى تعزيز أواصر الأخوة والتعاون وحسن الجوار، بين البلدين الشقيقين. في إطار ديناميكية جديدة للاستغلال الأحسن لقدراتهما وإمكاناتهما، لفائدة الشعبين الجزائري والنيجري. كما ستمثل هذه الزيارة أيضا فرصة لمعالجة مسائل سياسية لها علاقة بالقارة الإفريقية عامة وجوار الساحل الصحراوي خاصة.