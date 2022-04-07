رئيس الجمهورية يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية الليبية

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس،نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي لدولة ليبيا.

وفي بيان للرئاسة، فقد حضر اللقاء رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، و عبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية.

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