رئيس الجمهورية يستقبل وزيرة العدل والشرطة السويسرية

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رئيس الجمهورية يستقبل وزيرة العدل والشرطة السويسرية
بقلم نادية بن طاهر

إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وزيرة العدل والشرطة السويسرية، كارين كيلر سوتر، بمقر الرئاسة.


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