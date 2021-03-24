رئيس الجمهورية يستقبل وزيرة العدل والشرطة السويسرية
إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وزيرة العدل والشرطة السويسرية، كارين كيلر سوتر، بمقر الرئاسة.
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