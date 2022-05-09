رئيس الجمهورية يستقبل وزيرة خارجية البوسنة والهرسك

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، نائب رئيس مجلس الوزراء. وزيرة خارجية البوسنة والهرسك،بيسيرا توركوفيك.

وجرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية. بحضور كل من وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجممهورية، عبد العزيز خلف.

وفي وقت سابق، تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. اليوم الاثنين، مع نظيرته البوسنية، بيسيرا توركوفيك.

كما توسعت المباحثات فيما بعد لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

هذا و كانت الوزيرة البوسنية قد ترحمت في وقت سابق بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة على أرواح شهداء حرب التحرير الوطني.

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