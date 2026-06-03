رئيس الجمهورية يستقبل وزيري المحروقات لنيجيريا والنيجر

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، وزير الدولة للموارد البترولية (الغاز) للجمهورية الفيدرالية لنيجيريا الشقيقة إكبيريكبي إيكبو. ووزير البترول لجمهورية النيجر الشقيقة حامادو تيني، والوفدين المرافقين لهما.

وحضر اللقاء إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، محمد عرقاب وزير دولة وزير المحروقات. عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، نور الدين داودي الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور