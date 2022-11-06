رئيس الجمهورية يستقبل وزير التعليم التقني والتكوين المهني لجمهورية النيجير

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بالقاعة الشرفية الرئاسية لمطار هواري بومدين الدولي. وزير التعليم التقني والتكوين المهني، لجمهورية النيجر كاسوم مامن مكتار.

وحضر اللقاء، عن الجانب الجزائري، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

وحضر عن الجانب النِيجري، راغاني عبد الله، مستشار لدى رئاسة النيجر.