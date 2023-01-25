رئيس الجمهورية يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي

استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي.

كما أفاد بيان رئاسة الجمهورية، أن اللقاء حضره عبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، قد أعلن الاثنين، عن السماح بأداء العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات. مشيرا إلى عودة أعداد الحجاج لهذا الموسم لما كانت عليه قبل الجائحة.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أتاحت ، العديد من التأشيرات التي تسمح بالسفر لأداء مناسك العمرة. وآخرها التأشيرة المنتظرة قريبا “تذكرتك تأشيرة” والتي تصدر مجانا بشرط وجود تذكرة طيران على الخطوط السعودية.

ووضعت وزارة الطيران المدني شرطًا للراغبين في أداء مناسك العمرة. وهو الحصول على “بار كود” من بوابة العمرة، لسهولة الوصول إلى البيانات الخاصة بالمعتمر بسهولة ودقة.

وكشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، في وقت سابق، أن حصة الحجاج الجزائريين لموسم حج 2023 إرتفعت إلى 41 ألف و300 حاج.

وأشار وزير الشؤون الدينية، إلى أنه لأول مرة نصل إلى هذا العدد فيما يخص عدد الحجاج الجزائريين. مضيفا أن قضية الأسعار و الإقامة تتكفل بها لجنة التفاوض المكونة من مختلف القطاعات. كما أكد بلمهدي، أنه سيتم العمل على إختيار أفضل الخدمات وبأفضل الأسعار لحجاجنا.