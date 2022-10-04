قناة النهار رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الأوغندي بقلم قناة النهار نشر في 04 أكتوبر 2022 - 16:46 رئاسة شارك غرِّد أرسل 12 0 رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الأوغندي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/5dmzl اقرأ أيضا صريح جدا / مشاهد صـ.ـادمة.. نقائص ومشاكل كبيرة تعاني منها ولاية البليدة قناة النهار 23 سبتمبر الشيخ النوي: أولاد جلال بين الماضي والمستقبل.. كيف كيف وين تروح تلاقاها مخروبة قناة النهار 29 سبتمبر طالع هابط: النوي يحيى رئيس الجمهورية على خطابه في لقاء الولاة ويوجه رسالة قوية للمسؤولين قناة النهار 25 سبتمبر فاسألوا : الإصلاح أفضل الإنفاق قناة النهار 04 أكتوبر جزائريون: تربية الأسماك تجربة فريدة تستحق التشجيع قناة النهار 03 أكتوبر طفل عاشق لبلايلي يتفاءل بفوز المنتخب الوطني أمام غينيا قناة النهار 23 سبتمبر المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية يكشف عن التطورات التي ستعرفها الشركة قناة النهار 28 سبتمبر فاسألوا: البر حسن الخلق قناة النهار 02 أكتوبر "وزيرة البيئة :"حملة التنظيف يجب أن تكون دائمة ومستمرة قناة النهار 30 سبتمبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للنهار: التحضيرات للقمة العربية بالجزائر تسير بشكل ممتاز قناة النهار 28 سبتمبر