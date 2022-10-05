قناة النهار رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية البرتغالي بقلم قناة النهار نشر في 05 أكتوبر 2022 - 13:28 رئيس شارك غرِّد أرسل 19 0 رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية البرتغالي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XCS8d اقرأ أيضا طالع هابط: النوي يحيى والي ولاية سعيدة و والي وهران بسبب تفانيهم في عملهم تاع ميدان قناة النهار 20 سبتمبر بلماضي يفصل في مسألة إلتحاق عوار و لعروسي بصفوف المنتخب قناة النهار 18 سبتمبر تحريات.. مشاهد صادمة حصرية ولا تصدق لحوادث مرور ممـ.ـيتة ودهـ.ـس للراجلين قناة النهار 04 أكتوبر إنطلاق الحملة الوطنية للإحصاء العام السادس للسكان والسكن 2022 قناة النهار 25 سبتمبر من العمران إلى القمصان..هذه هي قصة الزليج الجزائري قناة النهار 04 أكتوبر دلال خير: شاب معاق جسديا وذهنيا منذ الولادة.. عائلته تناشد المحسنين للتكفل بحالة إبنهم قناة النهار 30 سبتمبر طالع هابط: النوي يفضح مدير مؤسسة "إكسترانات" و يجلب فيديو حصري للشاحنات المتوقفة قناة النهار 27 سبتمبر نظام البوانتاج في المؤسسات.. هل يحترم الموظفون ساعات العمل ؟ قناة النهار 23 سبتمبر الرئيس الموريتاني يستقبل الوزير الأول أيمن عبد الرحمان بعد إنتهاء أشغال اللجنة قناة النهار 15 سبتمبر فاسألوا: البر حسن الخلق قناة النهار 02 أكتوبر