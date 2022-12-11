رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية التركي
إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية تركيا، مولود جاويش أوغلو والذي يتواجد في زيارة بالجزائر.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يخص وزير الشؤون الخارجية لجمهورية تركيا، السيد مولود جاويش أوغلو بمقابلة رسمية”.
هذا وإنطلقت أمس السبت بالجزائر، أشغال الإجتماع الأول للجنة التخطيط والتعاون والشراكة الشاملة بين الجزائر وتركيا.
وأشرف على هذه الأشغال كل من وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو الذي يقوم بزيارة للجزائر تدوم يومين.
ووصف وزير الخارجية، في كلمة القاها على هامش أشغال الاجتماع، مستوى العلاقات الجزائرية التركية بالفريدة من نوعها.
وأضاف الوزير أن الشراكة الشراكة الجزائرية-التركية “استراتيجية حقا”. على اعتبار أنها تشمل كل قطاعات الحياة وليس فقط الجوانب الاقتصادية. بل حتى المجالات الثقافية والاجتماعية والبشرية وكذا الأمنية والدفاع أيضا.
وأشاد الوزير، بمتانة العلاقات بين البلدين. مؤكدا بأن الدورة الاولى لهذه الآلية المكلفة بالتخطيط والتقييم ومتابعة تطورات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ستكون فريدة من نوعها.