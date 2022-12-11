رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية التركي

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية تركيا، مولود جاويش أوغلو والذي يتواجد في زيارة بالجزائر.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يخص وزير الشؤون الخارجية لجمهورية تركيا، السيد مولود جاويش أوغلو بمقابلة رسمية”.