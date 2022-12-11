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قناة النهار

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية التركي

بقلم قناة النهار
رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية التركي
رئاسة
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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية التركي

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