رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية البرتغالي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وزير دولة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية البرتغال، باولو رانجيل، والوفد المرافق له.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، حضر اللقاء، أحمد عطاف، وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. وكمال سيدي سعيد مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالمديرية العامة للاتصال. وعمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، وسعيد موسي، سفير الجزائر بالبرتغال.