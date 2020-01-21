رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بمقر رئاسة الجمهورية، حسب الإذاعة الوطنية.

وكان وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، قد أجرى محادثات مع نظيره الفرنسي.

وشكلت المحادثات التي جرت بمقر وزراة الشؤون الخارجية، فرصة للوزيرين لدراسة وضع علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.

وتطرق بوقادوم ولودريان بشكل معمق، إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، خاصة منها الوضع في ليبيا ومالي.

ووصل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، صبيحة اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر.