رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الإماراتي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وقد جرى اللقاء بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين عيادي، ووزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، إلى جانب الوفد المرافق لرئيس الدبلوماسية الإماراتية.

وقد شرع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في وقت سابق من نهار اليوم، في زيارة عمل إلى الجزائر.

والتي تندرج في إطار علاقات الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين وتسمح بتقييم التعاون الثنائي في جميع أبعاده ودراسة آفاق تعزيزه خاصة في مجالي الشراكة والاستثمار.