رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان. الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر.

و قد جرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

وقد حل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل إلى الجزائر وتقييم للعلاقات الثنائية.

ومنذ تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أججت العلاقات بين البلدين، يحاول وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان. إعادة الحوار.

وفي مقابلة مع صحيفة لوموند اليومية ، قال لودريان إن فرنسا تريد علاقة “واثقة” و “شراكة طموحة” مع الجزائر. تتعدى “الجروح” التذكارية التي يمكن أن تطفو “في بعض الأحيان”.

وردا على سؤال نائبة ورئيسة مجموعة الصداقة الجزائرية الفرنسية في الجمعية الوطنية الفرنسية، فضيلة الخطابي. أكد أن “الجهود تبذل لاستعادة شروط العلاقات السلمية مع الجزائر”.

وقال “نريد العمل بجدية في ظل الاحترام المتبادل والاحترام المتبادل لسيادة كل دولة وعلى هذا الأساس نعتزم مواصلة عملنا”.

وقال “نأسف لعدد من حالات سوء التفاهم الأخيرة لأن هذا الوضع لا يتوافق مع الأهمية التي نوليها للعلاقات بين بلدينا”.

وأكد الوزير الفرنسي أن فرنسا “تحترم أعمق الأمة الجزائرية وسيادة الجزائر”.

وأضاف أن فرنسا والجزائر متحدتان في شراكة ضرورية لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.

​​وتابع “نحن مقتنعون باهتمام البلدين بالعمل معا في جميع القطاعات. موضحا أن فرنسا لديها بالفعل طموح قوي في هذا المجال”. العلاقة بين البلدين والشعبين”.

وأضاف “هذه الرؤية للعلاقة الفرنسية الجزائرية، أعلم أنها مشتركة بين المسؤولين الجزائريين الذين أتيحت لي الفرصة للعمل معهم بعمق. في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والذين وجدنا معهم دائمًا حلولًا للمشاكل عند ظهورها”.

كما قال جان إيف لودريان “يجب أن نتحدث عن هذه المشاكل، ونشاركها ونعمل معًا للتغلب عليها”.

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