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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

بقلم نسرين محفوف
رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية الفرنسي
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استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، بمقر رئاسة الجمهورية.

كما استقبل في وقت سابق من نهار اليوم الأحد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد. وزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار للجمهورية الفرنسية، جيرالد دارمنان.

وحسب بيان للوزارة، شكل هذا اللقاء سانحة لدراسة القضايا ذات الصلة بقطاعي داخلية البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بشأنها.

هذا ويقوم الوزير الفرنسي، بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم دومين.

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