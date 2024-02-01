رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية الإيطالي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وزير الداخلية لجمهورية إيطاليا ماتيو بيانتيدوسي.

وفي وقت سابق من نهار اليوم الخميس، أشرف كل من وزير الداخلية إبراهيم مراد، ونظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، على مراسم التوقيع على اتفاقية أمنية جديدة بين البلدين والتي تسمح بمراجعة شاملة للاتفاقية السارية منذ 1999.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، ستسمح الاتفاقية الجديدة بتكييف التنسيق والتعاون الأمني المشترك، مع التحديات الراهنة وإدراج المظاهر المستجدة للجريمة. لاسيما الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الجريمة الالكترونية، والهجرة غير الشرعية. ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية.

وعلى هامش توقيع هذه الإتفاقية، أوضح وزير الداخلية، أنه تم تكييف الاتفاقية مع التحديات الراهنة والأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود.

وأضاف: “أدرجنا في الاتفاقية المجالات التي يتعين تنسيق جهودنا بشأنها. لاسيما المخدرات والمؤثرات العقلية الجديدة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين”.

وتابع الوزير: “أدرجنا أيضا في الاتفاقية الموقعة بين الجزائر وإيطاليا مجالات مكافحة الجريمة الإلكترونية. وحماية الطفل ومكافحة الجرائم الاقتصادية وتأمين المنشآت والتظاهرات الكبرى”.

كما قال وزير الداخلية، أنه تبادل وجهات النظر مع نظيره الإيطالي بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تواجه بلدينا.