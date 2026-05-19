رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية والأمن العام لجمهورية النيجر

إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اللواء محمد تونبا، وزير دولة وزير الداخلية والأمن العام والإدارة الإقليمية لجمهورية النيجر الشقيقة، والوفد المرافق له.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، حضر اللقاء عن الجانب الجزائري، إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية. وأحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

كما حضر سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وعمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية. وياسين المهدي وليد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

بالإضافة إلى مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، اللواء سيد أحمد بورمانة قائد الدرك الوطني. وعلي بداوي المدير العام للأمن الوطني. وعابد حلوز المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. وسفير الجزائر لدى النيجر أحمد سعدي.

وعن الجانب النيجري، حضر العقيد الركن أحمد سيديان القائد الأعلى للحرس الوطني النيجري، المحافظ العام للشرطة ابانكاويل الصحابه المدير العام للأمن الوطني النيجري، بكاري ياو سنغاري وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج، العقيد محمان الحاج عصمان وزير الفلاحة والثروة الحيوانية، أمادو حاوا وزير الطاقة.