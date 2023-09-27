رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدفاع الإيطالي

استقبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء. وزير الدفاع الإيطالي السيد ڤويدو كروزيتو.

وحضر اللقاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة. ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، نذير العرباوي، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن، بومدين بن عتو.

وقد استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول، السعيد شنقريحة، وزير الدفاع الإيطالي، قويدو كروزيتو.

ويقوم وزير الدفاع الإيطالي بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.