رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدفاع الإيطالي
استقبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء. وزير الدفاع الإيطالي السيد ڤويدو كروزيتو.
وحضر اللقاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة. ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، نذير العرباوي، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن، بومدين بن عتو.
وقد استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول، السعيد شنقريحة، وزير الدفاع الإيطالي، قويدو كروزيتو.
ويقوم وزير الدفاع الإيطالي بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.
كما تناول الطرفان التحديات الأمنية التي يعرفها حوض البحر الأبيض المتوسط وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة. واستعرضا مجالات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وسبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ومن جهته، أشاد الفريق أول شنقريحة، بعراقة ومكانة العلاقات الجزائرية-الإيطالية على كافة المستويات. مؤكدا، أن الجزائر وإيطاليا لهما من الإمكانيات والموارد التي تسمح بتجسيد تعاون نوعي ومستديم. مشيدا بالتنوع المشهود لمجالات التعاون العسكري بين جيشي البلدين.