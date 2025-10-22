رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشؤون الخارجية لجمهورية بيلاروسيا

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية بيلاروسيا، مكسيم ريجينكوف والوفد المرافق له.

حضر اللقاء السادة بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. وعمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور