رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي.

وحضر اللقاء إبراهيم مراد، وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية. وأحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

كما حضر اللقاء أيضًا عمار عبة، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدبلوماسية. وباعلال عزوز، سفير الجزائر بتونس.