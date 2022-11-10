رئيس الجمهورية يستقبل وزير الطاقة والموارد التركي فاتح دونماز

استقبل، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وزير الطاقة والموارد التركي فاتح دونماز.

وقد شارك وزير الطاقة والموارد التركي فاتح دونماز، أمس الأربعاء، في مؤتمر الجزائر للاستثمار.

وحسب TRT للأنباء، فعلى هامش المؤتمر سيلتقي دونماز نظيره الجزائري محمد عرقاب. ويبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

وألقى الوزير التركي كلمة خلال المؤتمر، يتطرق فيها إلى فرص التعاون بين أنقرة والجزائر.