رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح. الوزير، النائب الأول، لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الخارجية لدولة الكويت. الذي يؤدي زيارة إلى الجزائر، على رأس وفد هام.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد سلّم الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح. رسالة خطية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وتمّ خلال اللقاء الاتفاق على بعث اللجان المختلطة، في عديد المجالات. والتأكيد على العلاقات التاريخية المتينة، بين الشعبين الشقيقين. بالنظر إلى التوافق في الرؤى، بين قيادتي الدولتين، لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.