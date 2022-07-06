رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية كوبا

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، وزير خارجية كوبا برينو رودريغز.

وقد سلم وزير خارجية كوبا برينو رودريغز، رئيس الجمهورية، رسالة من نظيره الكوبي، ميجال دياز كانيل.

وعقب الاستقبال، قال وزير خارجية كوبا “حظيت اليوم بشرف عظيم للقاء الرئيس تبون. ولقد سلمته رسالة من قبل رئيس جمهوريتنا حافلة بخالص التهاني للجزائر”.

كما كانت مناسبة بلغه خلالها تهانيه للجزائر بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال.

وأضاف وزير خارجية كوبا “لقد كان لي الشرف أن أكون حاضرا في هذه المناسبة الكريمة، التي هي الذكرى الستين للاستقلال. كما تم بالمناسبة التأكيد على العلاقات الودية والكبيرة للعلاقات الثنائية بين البلدين”.

وتابع وزير خارجية كوبا “تهاني الحارة كذلك للشعب الجزائري والرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة عيد الأضحى المبارك”.